Una tromba marina, fenomeno atmosferico assimilabile alla tromba d’aria, è stata avvistata nei minuti scorsi sul litorale romano, precisamente nel quadrante di Cerveteri. Diverse le foto postate in rete dagli utenti ad immortalare l’incredibile (ma inquietante) manifestazione della natura.

Tromba d’aria a Cerveteri e Ladispoli oggi pomeriggio 19 gennaio 2023

La notizia è stata riportata poco fa sulla pagina di Meteo Lazio che ha postato la foto di un’utente (Rosanna R.): “Tromba marina poco fa davanti Cerenova (Cerveteri, RM)! Aumenta l’instabilità, la temperatura a 500 hPa (5000 metri circa) diminuisce fino a raggiungere i -35°C. E questi sono gli effetti”, si legge in un aggiornamento pubblicato proprio in questi minuti. Il fenomeno atmosferico è stato ben visibile anche da Ladispoli. “Le trombe marine, che possono originarsi anche su mari e laghi, sono simili alle trombe d’aria che si verificano sulla terraferma“, spiega il sito Focus.it.

Foto dalle pagine Facebook “Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma” e “Meteo Lazio”

Neve a Roma, si scia al Terminillo: riaprono le piste del monte dei romani

Il maltempo nel Lazio

Negli ultimi giorni l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Lazio e che prosegue tuttora ha provocato danni e disagi. I più gravi sono stati registrati a Valmontone dove una tromba d’aria lo scorso pomeriggio ha letteralmente devastato la città, tanto che la Regione Lazio ha richiesto lo stato di emergenza per il Comune. Danni si sono registrati anche a Roma con la caduta di diversi alberi a causa del forte vento. Dal punto di vista delle previsioni meteo il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore per poi concedere una tregua, sembrerebbe, nel weekend del 21 e 22 gennaio. Ricordiamo che insieme alla pioggia e ai venti di burrasca in queste ore è arrivata inoltre la neve: diverse le località imbiancate a seguito dell’abbassamento delle temperature.

Neve Ovindoli 2023, riaprono le piste sul Monte Magnola: ecco quali e quanto costa lo skipass