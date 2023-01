Neve Ovindoli 2023, riaprono le piste sul Monte Magnola: ecco quali e quanto costa lo skipass

Quest’anno la neve ha fatto stare con il fiato sospeso gli operatori turistici e gli appassionati di sci. ‘Colpa’ le temperature decisamente sopra la media dell’ultimo periodo la neve ha stentato a fare capolino anche sugli impianti sciistici. Anche Ovindoli che solitamente in questo periodo dell’anno è nel pieno delle attività solo oggi, 19 gennaio, ha potuto aprire gli impianti dando il via alla stagione 2023 – 2024, ma solo quelli ad alta quota.

Da oggi impianti aperti dalle 8 e 30

Restano pertanto ancora chiuse le piste blu, quelle per gli sciatori meno esperti. La speranza è che continui a nevicare anche nei prossimi giorni sia per consentire a chi ama la pratica sportiva di concedersi qualche giorno sulle piste, ma soprattutto per gli operatori che auspicano di poter almeno recuperare le spese. Intanto la stagione sciistica si è aperta proprio oggi, 19 gennaio, ad Ovindoli e gli impianti sono aperti dalle 8 e 30 della mattina. Gli sciiatori possono accedere al Brin, Montefreddo, Telecabina, Le Fosse e le piste Brin, Tomba, Canalone, Montefreddo Panoramica e Settebello”.

La località turistica stamattina si è ‘svegliata’ imbiancata

La neve è caduta abbondantemente la notte scorsa nella località turistica a 1.375 metri di altitudine, concedendo stamattina uno spettacolo straordinario a chi vive nella zona e ai visitatori. L’accumulo di neve ha superato i 35 centimetri e sembra stia continuano a nevicare anche nella giornata di oggi, facendo ben sperare per i prossimi giorni.

Le previsioni per i prossimi giorni

Ma i meteorologi sono certi che a Ovindoli continuerà a scendere la neve soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Si tratta di previsioni che finalmente danno la possibilità anche a coloro che hanno in programma di organizzare una breve vacanza di poter pianificare la partenza e a quanti sono meno esperti di poter contare sull’apertura anche delle piste per principianti, più a valle.