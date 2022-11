Emanuela Orlandi, morto Giulio Gangi: fu il primo a indagare sulla scomparsa della 15enne

È morto Giulio Gangi. Aveva 63 anni e aveva preso parte alle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Era stato un agente del Sisde e aveva 23 anni quando la 15enne scomparve. Il suo ruolo fu predominante nelle prime fasi delle indagini, si era anche presentato a casa di Emanuela in veste di agente segreto, eppure dieci anni dopo fu allontanato dal servizio segreto civile per indagini considerate “inopportune” e fu trasferito d’ufficio al ministero dell’Economia.

Trovato agonizzante nel suo letto

Gangi è stato trovato agonizzante sul letto ieri mattina, 2 novembre, nella sua casa in zona Infernetto. Ancora non sono chiari i motivi del decesso. Di certo a dare l’allarme è stato Luigi Piergiovanni, un suo amico discografico nella cui dependance l’ex 007 viveva da quando l’anziana madre era morta. I sanitari del 118 si sono adoperati con ogni mezzo per salvare la vita a Gangi. È stato anche trasportato al Grasso ma sembra sia morto durante il tragitto. In merito alle cause, però, sarà l’autopsia a sciogliere i dubbi se si sia trattato o meno di un ictus, come sembrato ai sanitari.

Ed ecco che a pochi giorni dalla morte del Sostituto procuratore che coordinò le indagini sul caso Orlandi, Simona Maisto, stroncata da una malattia. è venuto a mancare anche Gangi legato anche lui al caso della ragazzina scomparsa a soli 15 anni.