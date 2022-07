Roma, bidoni “impacchettati” e spazzatura in strada: le nuove/vecchie cartoline dalla Capitale (FOTO)

Giusto questa mattina abbiamo pubblicato un articolo sull’ormai annosa questione della presenza dei cinghiali nel centro abitato di Roma, spintasi ormai anche negli Ospedali. Ebbene, se su questo tema la Capitale (e il Campidoglio) non riescono a fare passi avanti, non va certo meglio sul fronte della spazzatura. Sì perché i residenti, stanchi ed esasperati da mesi e anni di vuote promesse, continuano a protestare postando sui social le foto dai propri quartieri.

Cassonetti impacchettati all’Aurelio

Partiamo dalla zona dell’Aurelio. Qui un utente pubblica una foto – che vedete come copertina dell’articolo – in cui si vedono cassonetti ricoperti da nastro rosso e bianco. «Piazza Irnerio, sono passati ormai 8 giorni se non mi sbaglio, possibile che ci vuole così tanto tempo?», scrive il cittadino. E l’occasione diventa spunto per raccogliere testimonianze anche da altre zone di Roma.

Via Casal del Marmo

via Casal del marmo Ecco allora spuntare diversi commenti: «Questa è la situazione in, fatte segnalazioni su segnalazioni, considerate che è un porta a porta e differenziamo tutto in modo maniacale, purtroppo poi chi passa lascia il suo, ma del resto che possono fare la situazione è drammatica per tutti. Alla fine questo è il risultato!».

Ostiense

Un’altra testimonianza è stata raccolta da noi direttamente. In una ricognizione delle strade di Roma abbiamo trovato un po’ ovunque sempre le stesse condizioni dei cassonetti, stracolmi di rifiuti e riversati al contempo a terra. In particolare vi riportiamo questa istantanea da Via Chiabrera, zona Ostiense, non distante dalla fermata Basilica di San Paolo.