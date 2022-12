Eur: fuochi d’artificio di “contrabbando” in casa, candelotti e bombe carta, nei guai 53enne (FOTO)

Erano andati in casa di un 53enne per notificargli l’aggravamento della misura cautelare è hanno trovato materiale pirotecnico non consentito. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione a rivenire in casa dell’uomo manufatti esplosivi tra cui 5 “bombe carta” ad elevata potenzialità.

Il rinvenimento del materiale esplodente

Il 53enne residente in un appartamento del quartiere Eur, nel quale era ristretto agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria, nei giorni scorsi, aveva disposto per l’uomo la traduzione in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Distretto Esposizione. Gli agenti, in uno scatolone che il 53enne teneva in camera da letto, hanno notato del materiale esplodente ed hanno approfondito il controllo. Il cartone conteneva 5 “cipolle” o “bombe carta”, 22 candelotti marchiati Kobra la cui vendita è soggetta ad una stringente normativa e 2 veri e propri fuochi pirotecnici. Tutto il materiale è stato preso in carico e messo in sicurezza dal Nucleo Artificieri della Polizia di Stato ed è stato ritenuto, dagli stessi specialisti, ad elevata potenzialità.

Il 53enne è stato anche denunciato

A carico del 53enne è stata inoltrata alla Procura di Roma una dettagliata informativa la cui ipotesi di reato è fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. In questo periodo dell’anno sono costanti i controlli da parte delle forze dell’ordine per debellare il fenomeno della diffusione di materiale pirotecnico pericoloso. Un impegno che viene eseguito con costanza ed attenzione per evitare che possano esserci conseguenze più serie dall’utilizzo di fuochi non a norma.