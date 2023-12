Eur, ladri di borse griffate, svaligiato un negozio: bottino da 40mila euro

Hanno messo a segno un colpo da 40mila euro ai danni di un noto negozio vende beni di lusso di seconda mano, tutti ovviamente griffati, situato in via Siviglia in zona Eur a Roma. I ladri hanno forzato la saracinesca e hanno fatto man bassa di tutto quanto sono riusciti a prendere. Tutto nel giro di pochissimi minuti. Forse un furto studiato a tavolino per i quattro ladri che nella notte tra domenica e lunedì scorso hanno razziato l’esercizio commerciale.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i ladri in azione

Come in un film le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena. Quattro uomini, tutti a volto coperto, e con indosso guanti, hanno forzato la serranda di ingresso del negozio e hanno preso 30 borse, per andare via indisturbati. D’altro canto sono riusciti nel loro intento in così beve tempo da non dare la possibilità a nessuno di intervenire.

Scappati velocemente facendo perdere le loro tracce

Anche quando è scattato l’allarme alla Securitas che ha immediatamente allertato la Polizia, era troppo tardi, i quattro, forse con l’aiuto di un palo che li ha attesi fuori dal negozio magari a bordo di un’auto, sono scappati velocemente facendo perdere le loro tracce. Ma gli agenti delle Volanti dei Commissariati Tor Carbone e Spinaceto, accorsi sul posto, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai malviventi.

Dai video si cerca di tracciare un identikit dei ladri

I poliziotti saranno supportati nelle attività investigative dai video di sorveglianza. Chissà se gli esperti della Polizia avranno la possibilità di tracciare un identikit grazie a quelle immagini. Al momento, però, a parte l’ingente bottino, 30 borse tutte griffate, che i ladri sono riusciti a portare via, non si conoscono gli sviluppi delle indagini, i poliziotti proseguono nelle attività investigative mantenendo il massimo riserbo.