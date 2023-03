Fantomatico ‘Larry Brook’ raggira donne in cerca d’amore, 400mila euro il bottino: 8 arresti

Un profilo social fasullo e diverse donne che avevano necessità di credere in un amore, in un futuro roseo e in un uomo che sapeva come prenderle, fino ad arrivare a convincerle che per coronare il loro sogno di una vita insieme doveva poter raggiungere l’Italia, ma la situazione di indigenza economica, glielo impediva. Ed era così che le vittime gli bonificavano somme di denaro. Una era arrivata persino a ipotecare casa pur di inviargli soldi.

Il finto ufficiale americano raggira donne in cerca di una storia d’amore

È così che un fantomatico Mr Larry Brooks, un alto ufficiale americano, ha raggirato ben 32 donne, riuscendo a racimolare ben 400mila euro. Eppure dietro quel personaggio c’era una vera e propria rete di truffatori scoperti dagli agenti del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale. Tutti e 8, cinque donne e tre uomini, tutti nigeriani fatta eccezione per una donna italiana, sono finiti in manette.

Le accuse che gli vengono contestate sono: truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona. Perché Larry Brooks esiste, e si tratta di un soldato americano e gli otto truffatori lo avevano utilizzato per far cadere nella rete le vittime con la speranza di veder realizzato il loro sogno d’amore.

La capacità dei malviventi di raggirare le vittime

I malviventi avevano la capacità di carpire l’esigenza della vittima predestinata e di darle quello di cui aveva bisogno. Tanto che, in un caso, compresa la delusione di una donna che non era riuscita a diventare mamma, avevano creato un altro profilo ad hoc del figlio del soldato americano che è riuscito a creare un rapporto con la vittima che era arrivata al punto da farsi chiamare mamma.

Scoperchiato il vaso di Pandora, gli 8 truffatori sono stati arrestati, ma solo 8 vittime hanno denunciato, le altre non se la sono sentita, tanta è stata la delusione di veder sfumare le aspettative di una storia romantica con il sedicente Larry Brooks.