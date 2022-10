Far west a Trastevere: baby gang distrugge un locale

Movida violenta a Trastevere. Da tempo i residenti si lamentano della situazione che si è venuta a creare nel quartiere, sentono grida e assistono a risse. Uno stato di cose che fa paura e per il quale è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e anche del Prefetto.

Rivogliono la pace che caratterizzava la zona, quando fare una passeggiata non faceva paura. Oggi, invece, i residenti devono cercare di evitare di uscire quando per strada c’è il caos

Sabato altri scontri

E sabato le ultime due risse. A San Cosimato una baby gang di giovanissimi, tutti tra i 13 e i 15 anni hanno inseguito due 40enne. I presenti hanno assistito alla fuga dei due uomini con la banda alle calcagna che li inseguiva. Scene da film in cui alla fine i due fuggitivi hanno trovato riparo in un ristorante che, per proteggerli, ha preferito abbassare la saracinesca.

Residenti e ristoratori hanno assistito. I ragazzini erano scatenati – secondo il racconto reso dai testimoni – avrebbero distrutto sedie e tavoli fuori a un locale perché due di loro sarebbero stati aggrediti dai due 40enni.

Ma non è stato l’unico episodio di violenza che si è verificato a Trastevere. Sempre nella notte di sabato a Santa Maria in Trastevere due bande di giovani si sarebbero fronteggiate. Scene raccapriccianti per quanti ormai vivono serrati, spaventati dal ripetersi di questi avvenimenti. Gli appelli alle forze dell’ordine sono continui perché soprattutto il fine settimana le strade del quartiere diventano invivibili.

In cerca di responsabili, qualcuno addita la vendita di alcol anche fuori orario, ma chissà… Di cerco i residenti sono spaventati ed esausti e fanno ancora una volta appello alle forze dell’ordine perché ritorni la tranquillità a Trastevere.