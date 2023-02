Federica Maini, Miss Roma 2022, e gli attacchi sui social: ‘Costretta a rimuovere le foto’

Dopo i fiori ed i festeggiamenti ecco che arrivano gli insulti. Insulti ingiustificati sui social che la vedono costretta a rimuovere le foto ‘incriminate’. La protagonista della vicenda è Federica Maini, 18enne premiata nel corso dell‘ultima edizione di Miss Italia 2022 come Miss Roma. La ragazza è stata l’unica che nel prestigioso concorso ha rappresentato una città. A seguito della sua vittoria, da alcuni ritenuta scorretta, gli insulti sui social – come spesso accade in questi casi – non sono tardati ad arrivare, inquinando un momento prezioso e gioioso, nonché un importante traguardo per la ragazza.

Miss Italia, vince Lavinia Abate: ha 18 anni ed è di Roma

L’accaduto e le parole di Federica Maini

‘Sono arrivata al punto di dover rimuovere le foto dai social con la fascia. Mi hanno fatto sentire a disagio per una cosa che ho meritato e vinto nel massimo della trasparenza’. Queste le parole di Federica Maini premiata come Miss Roma nel corso dell’ultima edizione di Miss Italia. A seguito della vittoria una pioggia di insulti ingiustificati si è avvicendata sulla piattaforma Instagram. La ragazza accede alle selezioni Regionali come Miss Eleganza ma poi viene eletta dalla giuria per rappresentare la Capitale nelle finali sottraendo sì il titolo ad un’altra concorrente ma nella maniera più corretta visto il regolamento della gara.

La rabbia corre sui social

La vicenda ha però scatenato la rabbia di alcune persone che non hanno perso tempo nel riversare sulla giovane, tramite i social, messaggi di odio e persino minacce: ‘Mi hanno accusato di essere una raccomandata ma non c’è nulla di vero. Tutto si è svolto alla luce del sole, racconta la ragazza che poi aggiunge: ‘Addirittura sono stata dispiaciuta per l’altra ragazza e mi sono sentita sbagliata. Mi hanno detto di essere una truffaldina. Miss Italia è stato per me un traguardo importante, soprattutto per quello vorrei fosse anche il mio futuro nel campo della moda. Non è giusto infrangere così qualcosa che in realtà è stata un’esperienza unica’.