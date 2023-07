Federico Fashion Style, folla e ospiti VIP per il nuovo centro inaugurato a Roma

Le vacanze a Sharm El Sheik sono finite. E allora è pronta una nuova avventura per la star del parrucco Federico Fashion Style. Nella giornata di ieri il re delle forbici originario di Anzio ha inaugurato un nuovo salone nel cuore di Roma. Il luogo scelto è stato piazza Mignanelli, con vista sugli uffici di Valentino. Dice Federico sul suo nuovo progetto: “Qui la donna entra in un modo e ne esce completamente trasformata“.

Federico Fashion Style sbarca a Roma

“Un total look per la donna. Nel salone di Federico Fashion Style la donna entra in un modo e ne esce completamente trasformata grazie alla maestria dell’hair stylist delle star“, annunciano durante la presentazione del progetto. Ancora: “Fashion, glamour e lusso sono termini ai quali Federico Fashion Style ci ha abituato e queste saranno anche le caratteristiche del nuovo Salone. Tanto marmo e tanto oro tutto nei colori che caratterizzano Roma. Ancora una volta l’hair stylist stupisce tutti i suoi fan con gli incredibili dettagli design“. Lungo il corso dell’inaugurazione arrivano a frotte gli ospiti del nuovo salone. Fin dal primo pomeriggio hanno affollato la rampa di fronte, apprezzandone l’impatto travolgente. La sala è affrescata e lucidissimo marmo marrone accostano gli interni ad una vera e propria opera d’arte. Inoltre si sono messe in evidenza anche le creazioni della linea Seduzioni Diamonds di Valeria Marini.

I Vip presenti all’evento

Il party dopo l’inaugurazione è stato incentrato sul tema figli dei fiori. Tanti ospiti in abiti coloratissimi dunque, basati su primavera ed estate come quello indossato da Alba Parietti. Un rosa fucsia molto particolare. E poi lo stile Hippy di Delia Duran accompagnata da Alex Belli fasciato in una camicia floreale. Sulla stessa linea Maria Monsé con la figlia Perla. E poi la già citata Valeria Marini, Pamela Prati, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Alma Manera, Mario Zamma, Luciano Punzo e tanti altri. Infine una cena luculliana, canzoni e balli sui tavoli.