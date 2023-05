Federico Fashion Style ha un crollo e finisce in ospedale: ‘Rimarrete scioccati quando vi racconterò cosa è successo’

“Adesso sto bene, ho avuto un crollo e sono finito in ospedale, dove ho passato una giornata”. È un Federico Fashion Style provato, amareggiato ma allo stesso tempo determinato quello che – nelle storie del suo profilo Instagram – racconta della sua ultima disavventura.

Federico Lauri, il noto air stylist di Anzio, si sfoga con i suoi numerosissimi fan dopo il malore che lo ha colto ieri e che lo ha fatto finire al pronto soccorso. Mentre la professione va a gonfie vele, questo non è un periodo facile per lui per quanto riguarda la sua vita privata. Dopo la separazione dall’ex moglie, infatti, sono iniziati i problemi. La sua ex compagna Letizia, secondo quanto rivela Federico, lo ostacolerebbe per vedere Sophie, la loro bambina.

“Cosa non si fa per i soldi”

Ieri pomeriggio l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto mostrarsi mentre, con una flebo nella mano, era in ospedale a Roma. Il messaggio con cui ha spiegato la foto era abbastanza eloquente. “Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite. Alcune scuse gravi e inaccettabili al solo scopo di SOLDI non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che, a tempo debito, vi racconterò tutto. E lì rimarrete scioccati!”

Poi, questa mattina, appena uscito dall’ospedale, il parrucchiere delle dive ha ripreso le sue storie su Instagram per tranquillizzare i fan “Sono tornato nuovamente operativo. Piano piano. Grazie per le migliaia di messaggi di affetto e amore che mi avete mandato. Voi avete un grande cuore. Non sto adesso qui a dirvi per quale motivo sono stato ricoverato per un giorno intero. Al giusto tempo vi dirò, anzi, quando leggerete con vostri occhi, perché certe cose devono essere messe nero su bianco, quello che che certa gente è capace di fare pur di guadagnare dei soldi, rimarrete scioccati. Tempo al tempo. Come dicevano i nostri vecchi” .