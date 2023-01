Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo: “Non l’ho detto prima per tutelare mia figlia”

Federico Fashion Style, l’hair stylist 32enne originario di Anzio ha deciso di fare coming out a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. “Quella con Letizia Porcu è stata una storia leale. Tre anni fa le dissi ‘Non posso darti ciò che desideri, perché amo le persone del mio stesso sesso’”. È così che Federico ha fatto coming out ai microfoni della Toffanin.

Il racconto di quanto ha vissuto

Resta la gioia per quanto vissuto finora. Il noto parrucchiere della tv non rinnega gli anni trascorsi con Letizia, prima di capire di amare le persone del suo stesso sesso, seppure ha sottolineato nell’intervista: “Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia figlia. Prima abbiamo avuto una relazione d’amore con una vita sessuale attiva. Poi ho capito che non poteva più andare. Quando ho parlato con lei l’ho fatto a cuore aperto, non nascondendole nulla. Letizia sa la verità da tre anni ed è rimasta a casa con me. Volevamo apparire come una coppia per preservare il bene di nostra figlia. Alla bambina deciderò io quando dire chi sono davvero”.

Un racconto non facile per il 32enne di Anzio. Mettersi a nudo davanti a migliaia di telespettatori in un programma tanto seguito non deve essere stato facile per Federico che ha precisato: “Ho provato esperienze con persone del mio stesso sesso, ho capito che mi faceva stare bene. Letizia lo sapeva già, ma è rimasta con me ugualmente”.

Il desiderio di tutelare la figlia

Un atto d’amore quello di Letizia che ha scelto di proteggere la sua bambina e anche il suo compagno dalle chiacchiere, lasciando a Federico la libertà di decidere come e quando fare coming out. E il momento è arrivato a Verissimo quando il famoso parrucchiere ha specificato: “Non avevo una vita parallela, perché lei sapeva. Io ho fatto le mie esperienze e anche lei. È facile parlare, ma tutti abbiamo scheletri nell’armadio. Se non l’ho detto prima era solo per tutela di mia figlia. Ma ora è giusto che lo sappia da me”.