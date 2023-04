Fermati per un controllo, trovati nell’auto coltelli e droga: nei guai tre persone

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine al fine di contrastare i reati legati al fenomeno della ‘mala movida’. Nella fattispecie, durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del litorale romano. Particolare attenzione ha caratterizzato i luoghi di maggior aggregazione e le principali vie di collegamento con la Capitale. Diverse le irregolarità portate a galla nel corso dei controlli. ‘Beccate’, ad esempio, dai carabinieri tre persone in quanto trovate con armi e droga in auto. Di seguito il dettaglio delle operazioni.

In auto con armi e droga, i controlli dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale hanno fermato 3 persone, uno straniero di 19 anni e due studenti italiani di 21 anni, mentre viaggiavano a bordo di un’utilitaria. I militari li hanno trovati in possesso di alcuni coltelli di varie dimensioni e con dello stupefacente. Lo straniero è stato arrestato e gli altri due denunciati per detenzione ai fini di spaccio. A seguito delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati sequestrati in totale oltre 120 grammi di hashish nonché bilancini di precisione e materiale vario per confezionare le dosi.

I posti di blocco e la droga

I militari hanno effettuato numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, al termine dei quali hanno identificato un centinaio di persone, controllati 30 veicoli ed elevato 9 sanzioni al codice della strada. Due persone sono state trovate al volante delle loro automobili con un tasso alcolemico oltre il consentito. Uno dei due era anche sprovvisto di patente poiché gli era già stata revocata. Ma non finisce qui. I militari, sempre nel corso dei vari controlli, hanno segnalato quali assuntori 4 persone, tutte già note alle forze dell’Ordine, poiché sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga ad uso personale.