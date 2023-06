Festa della Musica a Roma, un concerto per Francesco Valdiserri: il 18enne investito e ucciso sulla Colombo

Lo vogliono ricordare con una festa, un concerto che si inserisce all’interno della manifestazione ‘Festa della musica’ che quest’anno ha come slogan: ‘Vivi la vita’ ed è legata al tema della sicurezza stradale. Era delle passioni principali per Francesco Valdiserri, la musica. Un ragazzo pieno di sogni, di interessi, dinamico, sorridente ed è con un evento simbolo dell’allegria e della spensieratezza che lo caratterizzavano che amici e famiglia vogliono ricordare Francesco, morto a soli 18 anni, il 20 ottobre scorso, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiedi sulla Cristoforo Colombo, quando è stato travolto da un’auto guidata da una ragazza.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio in piazza Sempione

L’appuntamento è per oggi pomeriggio in piazza Sempione, a Roma è fissato a partire dalle 18 e 30, per un evento, come ricorda il Messaggero, organizzato dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica in collaborazione con il Municipio III e realizzato grazie al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio Civile Universale, Siae e Rai. Il concerto sarà presentato da Paolo Masini, Coordinatore Nazionale della Festa della Musica e saranno presenti il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, Luca Valdisseri, papà di Francesco e il Ministro dello Sport e Politiche Giovanili, Andrea Abodi. Si esibiranno anche gruppi musicali legati a Francesco Valdisseri, tra questi: il gruppo Origami Smiles.

L’iniziativa coinvolgerà ben 720 città in tutt’Italia

Si tratta, però, di una iniziativa che coinvolgerà ben 720 città, non solo la Capitale, e vedrà l’esibizione di 45.000 artisti, per 9.000 eventi gratuiti in tutta Italia. È la 29esima edizione della kermesse musicale e ha come tema ‘Vivi la vita’. Non solo un evento che ha come elemento portante la cura dell’ambiente, ma anche un altro tema molto sentito: la sicurezza stradale. Argomenti che verranno sviscerati ulteriormente al termine del concerto. Sono previste, infatti, altre importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica.