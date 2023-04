Festival Hippie a Roma: ecco dove, quando e programma completo

Il prossimo fine settimana, il 15 e 16 aprile, arriva il Festival Hippie all’Appia Joy Park. Un evento che si arricchisce della presenza di artigiani, musicisti, artisti di strada e che non manca di riservare grandi sorprese culinarie con lo street food. Viene definito: ‘Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia’.

Artigianato e ottimo street food

Per tutti coloro che hanno desiderio di trascorrere qualche ora tra divertimento e buon cibo l’appuntamento è invitante, ricco di creazioni artigianali, ma anche fiori, borse, occhiali, oggetti in legno, candele, cosmetica bio e tanto altro ancora. Ci sarà da perdersi tra i numerosi stand che verranno allestiti per l’occasione, sui quali verranno esposti i più disparati prodotti e non di meno anche piante medicinali.

Tantissimi i piatti tipici della cucina italiana che verranno offerti ai partecipanti

Per i più golosi e anche curiosi è annunciata la presenza di street chef che si cimenteranno nei piatti più tipici della cucina italiana, per tutti i palati: anche per i vegani e i vegetariani. La scelta sarà variegata e abbondante per tutti i partecipanti che potranno assaggiare: stracotto di maiale, arrosticini di pecora, bombette, formaggio fritto, olive ascolane, capocollo di suino nero e mortadella, ma anche caciocavallo e focaccia di Altamura, spiedini alla messinese e ancora tanto altro, compresa la cucina argentina, messicana ed etnica.

Non mancherà tanta buona musica

Non solo cibo e artigianato all’Hippie Festival, ma anche tanta buona musica. Sabato, infatti, a partire dalle 18.30 prenderà il via il World music e canti tradizionali, un live musicale dell’artista Salomone e spettacoli di circo acrobatico. L’appuntamento per tutti coloro che vogliono partecipare alla due giorni di sano divertimento è in via Annia Regilla al civico 245, poco distante dall’Ippodromo delle Capannelle, con ingresso gratuito e la possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio.