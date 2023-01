Funerali Ratzinger, cosa c’è dentro la bara di Benedetto XVI: dalle monete alle medaglie

Hanno preso il via da pochissimo i funerali di Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, che si è spento il 31 dicembre scorso all’età di 95 anni, dopo una lunga malattia. Dopo che la salma è stata esposta per giorni all’interno della Basilica di San Pietro, questa mattina Papa Francesco celebrerà le esequie, ma la curiosità dei fedeli resta tanta per quello che è un rito sacro importante, un evento che resterà nella storia. Cosa c’è dentro la bara? Se lo chiedono in tanti, soprattutto quelli che non conoscono bene la tradizione pontificia.

Monete e rogito nella bara di Papa Ratzinger

Dopo la visita dei fedeli, che nei giorni scorsi, arrivati da ogni parte d’Italia, si sono messi in fila per dare l’ultimo saluto a Ratzinger, ieri la salma del Papa è stata riposta all’interno di una bara di cipresso. E, come vuole la tradizione, all’interno sono state inserite medaglie, monete, le vesti indossate da Benedetto XVI durante le sue funzioni liturgiche. E il rogito, quel testo che descrive il pontificato di Ratzinger. Proprio lui che ha deciso di abdicare, di rinunciare al soglio pontificio l’11 febbraio del 2013. Il primo caso dopo ben 600 anni dall’ultima volta.

Dove verrà sepolto

Dopo la celebrazione di questa mattina, Papa Francesco sarà ‘a capo’ anche del rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio, poi papa Ratzinger verrà portato nella Basilica di San Pietro e verrà sepolto nelle Grotte Vaticane. La bara di cipresso verrà messa in una più grande, questa volta di zinco, che a sua volta sarà sigillata e ‘chiusa’ in una di legno. Che prenderà il posto di Giovanni Paolo II, suo predecessore.

Funerali Ratzinger: i fedeli ‘prenotano’ i posti a sedere, ma è una truffa

Dove vedere i funerali di Benedetto XVI in tv

C’è chi è presente a San Pietro, tra tante forze dell’ordine e autorità, e chi invece dovrà accontentarsi della televisione per seguire i funerali di Benedetto XVI. Rai 1 in questi giorni ha raccontato la figura di Papa Ratzinger e, quindi, di conseguenza seguirà anche i funerali. Alle 8.45, infatti, è iniziato lo speciale del TG1, che andrà avanti fino alle 12. Su Canale 5, invece, sta andando in onda uno speciale di Mattino Cinque News, che ha preso il via alle 8.35 e terrà compagnia ai telespettatori fino alle 13, quando la linea poi passerà al TG5. Ma non finisce qui. I funerali si potranno seguire in diretta anche su TV2000. Tutto, ovviamente, sarà disponibile sì in diretta tv, ma anche in streaming sui portali Rai Play e Mediaset Play. Per seguire un evento così importante, che sarà nelle pagine di storia.