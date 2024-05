Furti negli esercizi commerciali a Roma, la Polizia di Stato ferma un 32enne: girava a bordo di un’auto rubata al Quarticciolo.

Auto, negozi, esercizi commerciali, perfino scuole. Da tempo le forze dell’ordine sono impegnate nella Capitale in una lotta senza quartiere contro i furti, ormai diventati – purtroppo – cronaca quotidiana nei vari quartieri. Adesso però un ragazzo, indiziato di essere uno dei malviventi dietro a questa ondata di crimini, è stato fermato dalla Polizia che da tempo ormai era sulle sue tracce.

Ricettatore fermato al Quarticciolo dalla Polizia

Ad incastrare il 32enne, questa la sua età, l’auto utilizzata per mettere a segno i furti negli esercizi commerciali. Che era sempre la stessa, peraltro risultata rubata. Nello specifico allora i poliziotti, transitando in una delle vie del “Quarticciolo”, hanno notato l’autovettura, oggetto di ricerche, con a bordo il giovane.

Immediatamente gli agenti hanno proceduto con il controllato estendendo poi la perquisizione al veicolo, scoprendo che era di provenienza furtiva. Non solo. Dalle verifiche è saltato fuori anche un bigliettino da visita di un circolo sportivo della zona, che proprio nei giorni precedenti era stato uno dei luoghi protagonisti dei molteplici furti.

Furti in metro, in 3 accerchiano la vittima per rubargli il contante: arrestati (ilcorrieredellacitta.com)

Incastrato dalle telecamere

Grazie allora alla consultazione delle immagini di videosorveglianza, si è potuto rilevare la corrispondenza dei tratti somatici di uno degli autori dei furti con quelli del 32enne. Per il ragazzo, inevitabilmente, sono scattate quindi le manette: deve rispondere adesso del reato di ricettazione. L’Autorità Giudiziaria ha in seguito disposto per il 32enne la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di “Regina Coeli”.

Roma, tenta di corrompere i Carabinieri per non essere arrestato: arrestato 50enne, specialista nei furti in appartamento (ilcorrieredellacitta.com)