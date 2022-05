Garbatella, armato di coltello rapina un supermercato: arrestato

Armato di coltello ha pensato bene di fare irruzione in un supermercato della Garbatella, a Roma, per mettere a segno una rapina. Ma, forse, non sapeva di essere ripreso e forse non aveva studiato tutto nei minimi dettagli perché le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso e sono state fondamentali per rintracciarlo.

Dove si trovava il ladro

Le immagini di videosorveglianza, infatti, hanno permesso agli agenti del IX Distretto Esposizione di rintracciare l’autore della rapina. L’uomo, dopo alcuni giorni di ricerche, è stato rintracciato in una struttura alloggiativa del Comune di Roma ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

L’arresto

Prima è stato convalidato il fermo, poi il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha dato la sua ultima parola e per il 54enne si sono aperte le porte del carcere.