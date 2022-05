Roma, rapina con ‘spaccata’ in gioielleria: è caccia alla banda

Avevano intenzione di mettere a segno un colpo, di tornare a casa con un bel bottino. E, forse, avevano studiato tutto nei minimi dettagli. Eppure, qualcosa è andato storto perché i ladri, che avevano preso di mira una gioielleria di Roma, in zona Giustiniana, sono riusciti a rubare solo poco materiale (e di poco valore).

Rapina nella gioielleria in zona Giustiniana

La banda dell’ariete ‘colpisce’ ancora. O meglio, pensava di farlo perché in realtà i malviventi non sono riusciti nel loro intento. E più che a portare via oro e preziosi, hanno distrutto l’attività. Prima un boato forte, sentito da tutti i residenti, poi la fuga dei ladri e l’arrivo della Polizia in quella gioielleria di via della Cappelletta al civico 24 in zona Giustiniana. È qui che ieri notte, intorno alle 3.30, è stata messa a segno la rapina.

Cosa hanno rubato

Un boato, poi l’attivazione dell‘antifurto con il fumogeno che ha ‘distratto’ i ladri. Loro, infatti, sono riusciti a portare via materiale di poco valore. E a fuggire prima dell’arrivo della Polizia, che una volta sul posto ha notato come in realtà la cassaforte fosse ancora lì, intatta.

La fuga a tutta ‘velocità’

Fondamentali saranno, per rintracciare i malviventi, i racconti dei testimoni, di quei residenti che hanno sentito il boato e che si sono affacciati alle loro finestre. Uno di loro ha raccontato alla Polizia di aver visto un soggetto, armato di pistola, allontanarsi su un’auto scura di grossa cilindrata. E ora gli agenti sono sulle loro tracce, per dare n nome e un volto ai ladri.