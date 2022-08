Giallo ad Acilia, auto in fiamme nella notte: danneggiate altre 2 vetture

Attimi di paura questa notte ad Acilia, a seguito dell’incendio di un’auto in sosta. A bruciare una Fiat Multipla che apparteneva ad un pensionato di 89 anni. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri, nessuna pista d’indagine è al momento esclusa.

Leggi anche: Roma, maxi rogo nella notte: in fiamme 10 auto

Auto in fiamme nella notte: i fatti

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 3.30 in via Alberto Salietti. Nel rogo sono rimaste coinvolte anche altre due vetture: una Fiat 500 e una Opel Corsa. Oltre ai Carabinieri della Stazione di Acilia, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Le indagini

Come anticipato, sono attualmente in corso le indagini da parte dei militari per fare chiarezza sui contorni della vicenda. Non si esclude l’ipotesi dolosa, al momento ogni pista d’indagine è infatti aperta.