Giallo alle porte di Roma: trovata una lapide di un bimbo tra i rifiuti

Una piccola discarica a cielo aperto al cui interno c’è davvero di tutto: cumuli di rifiuti, plastica, vestititi logori, materassi, sacchi neri e chi più ne ha più ne metta. In mezzo a questo caos però è stata trovata anche una lapide di un bambino morto ben 50 anni fa, nel 1972.

Trovata una lapide tra i rifiuti: i fatti

Siamo poco fuori Genzano, nella campagne della zona Landi. Qui un misto di sconcerto per l’accaduto si è sommato alla curiosità dei cittadini. D’altronde, la presenza di quell’insolito oggetto non poteva certo passare inosservata né agli automobilisti né ai residenti. Moltissime infatti le segnalazioni che sono infatti arrivate alle autorità circa l’accaduto.

Le indagini

Una vicenda i cui contorni non sono affatto chiari e sulla quale la Polizia Locale ha chiesto l’intervento anche della Magistratura che ha avviato una ricerca anagrafica volta ad ottenere maggiori informazioni sull’identità del bimbo di 6 anni al quale è dedicata la lapide.

Secondo quanto si apprende però la lapide non apparterrebbe al cimitero della cittadina, come chiarito anche dal custode del camposanto che — cosi facendo — ha voluto tacitare ogni dubbio sull’eventualità di una smuratura di una tomba dal cimitero.

L’identità del piccolo

Anche se la foto del piccolo è oscurata, il suo nome e il suo cognome sono leggibili: si tratta di Davide Torni, nato il 28 settembre del 1965 e deceduto il 6 agosto del 1972. Ieri in tarda mattinata, la lapide è stata trasportata al comando della Polizia Locale.

In attesa che la magistratura decida come muoversi il nome della cittadina dalla quale proveniva la lapide non è stato ancora reso noto. Intanto la Polizia Giudiziaria indaga al fine d fare chiarezza sui contorni di una vicenda alquanto insolita e misteriosa.