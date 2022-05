Vuole comprare i fiori per la lapide della cognata, Rita Dalla Chiesa derubata da un venditore ambulante

Uno spiacevole episodio quello accaduto a Rita Dalla Chiesa proprio nelle ultime ore: è stata proprio la giornalista rinomata a raccontare con un tweet cosa le è accaduto durante la giornata di ieri, sabato 21 maggio.

Derubata durante da un venditore ambulante

Si era recata presso un venditore ambulate di fiori e rose per acquistare qualcosa da porre sulla lapide di sua cognata, Emilia Castelli, moglie di suo fratello Nando. Era morta lo scorso anno a causa di una malattia.

Stava andando al cimitero, per sua cognata scomparsa l’anno scorso

Proprio mentre stava acquistando dei fiori, la giornalista Dalla Chiesa è stata derubata: durante le trattative dell’acquisto e durante le chiacchiere e i convenevoli soliti, l’uomo incriminato le ha messo le mani nella borsa e le ha rubato tutti i soldi. Un gesto assolutamente riprovevole che lei si è sentita di commentare con un tweet successivo.

Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 21, 2022

La triste perdita per la famiglia Dalla Chiesa

Era il 20 maggio del 2021, quando la famiglia Dalla Chiesa aveva avuto la triste perdita: Emilia Castelli, la cognata della conduttrice televisiva, moglie di suo fratello Nando, a cui era tanto legata.

La giornalista, come spesso aveva raccontato, non la considerava solamente una cognata, ma qualcosa di più. Una sorella, un legame speciale e profondo. Poi, la feroce malattia che l’aveva strappata ai suoi cari. Per questo, e per l’anniversario dalla sua morte, Rita Dalla Chiesa si era recata al cimitero con l’intento di commemorarla con dei fiori.