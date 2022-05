Corrado Augias: chi è, età, carriera e vita privata del famoso giornalista

Manca ormai poco per un’altra sorprendente puntata del ben noto programma Rai, Oggi è un altro giorno. Tanti, come al solito, gli ospiti che si siederanno davanti alle telecamere e che ci racconteranno un po’ della loro vita ed esperienze. Oggi, in studio, ci sarà un personaggio davvero di tutto rispetto: lo storico giornalista e conduttore televisivo Corrado Augias. Scopriamo meglio il suo profilo per prepararci alla puntata imminente.

Vita e carriera del noto giornalista

Corrado Augias nasce a Roma, nel giorno del 26 gennaio 1935 in una famiglia di origine francese, di Tolone, da parte di padre, ufficiale dell’Aeronautica, ed ebraica da parte di sua madre. Si è da sempre dichiarato ateo. Sua moglie è Daniela Pasti.

La sua fama lo precede, è un giornalista che ha ormai attraversato generazioni, tenendo gli italiani incollati allo schermo con i suoi programmi, le sue interviste e i suoi approfondimenti culturali, sociologici e politici. Quando era giovane, negli anni ’60, Corrado Augias partecipò al movimento dell’avanguardia teatrale romana con il “Teatro del 101”, diretto da Antonio Calenda. Successivamente, è diventato ben presto funzionario di rete della Rai.

Le prime collaborazioni di successo: Espresso, Panorama e Repubblica

Augias è iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1º aprile 1969 come giornalista professionista e ha curato le corrispondenze da Parigi e da New York per i settimanali l’Espresso e Panorama, tra le sue esperienze più importanti in questo senso. Dopo l’anno 1976, è stato anche un inviato di Repubblica direttamente dagli States. All’attuale è un collaboratore storico del quotidiano, e per almeno 20 anni si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori al giornale, rispondendo a quasi seimila epistole in totale.

L’esperienza in televisione: tra libri e cultura

Ma non è tutto: la sua carriera non si limita a ciò, il che sarebbe già tanto per una sola esistenza. Augias è stato autore e conduttore televisivo, sopratutto nell’ambito della divulgazione culturale. I suoi programmi hanno riscontrato sempre un grande successo come “Telefono giallo” (dal 1987 al 1992), da cui ha tratto un’omonima raccolta dei casi trattati in trasmissione, e “Babele”, format dedicato interamente ai libri. E di libri, saggi, lui ne ha scritti molti, incentrati sulle diverse città che ha avuto anche l’onore di conoscere direttamente. Tra i più fortunati: I segreti di Londra (2003), I segreti di Roma (2005) e I segreti di Istanbul (2016).

Coinvolgimento in politica

Durante la sua lunga ed intensa carriera da giornalista, Augias ha trovato posto anche per la partecipazione politica: alle elezioni europee del 1994 è stato eletto deputato come indipendente nelle liste del Partito Democratico della Sinistra dell’Italia meridionale con 168.735 preferenze.

Vita privata: la moglie e la figlia

Sulla sua vita privata non sappiamo molto: la sua professione è travolgente e soverchiante, non lascia spazio al gossip né al trapelare di vicende personali. Sappiamo solamente he è marito di Daniela Pasti, figlia del generale Nino Pasti. Con lei ha avuto una figlia, Natalia, attualmente giornalista Rai.