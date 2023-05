Giro d’Italia 2023 a Roma: a che ora parte e a che ora arriva ai Fori Imperiali domani 28 maggio

Domenica 28 maggio si chiuderà il sipario sulla centoseiesima edizione del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante e prestigiosa del nostro Paese. I ciclisti della corsa rosa arriveranno a Roma e il traguardo sarà in uno dei più importanti complessi architettonici al mondo, i Fori Imperiali, dopo aver percorso migliaia di chilometri in ventuno tappe dal 6 maggio scorso. La corsa partirà alle 15,25 dall’Eur, all’altezza Quadrato della Concordia. Da lì i corridori si dirigeranno verso Ostia, con andata e ritorno sulla Colombo, per poi tornare verso il Centro storico. Per l’occasione la fermata di Colosseo della Metro B resterà chiusa sul lato dei Fori Imperiali, mentre resterà aperto l’ingresso da largo Gaetana Agnesi.

A che ora arriva il Giro d’Italia ai Fori Imperiali

Dopo aver attraversato le bellezze della Capitale, come il Circo Massimo, il Colosseo e Piazza Venezia, i ciclisti giungeranno ai Fori Imperiali attorno alle 18,45. Si tratta della centoseiesima edizione della corsa, valevole come prova dell’UCI World Tour 2023, che si è svolta in ventuno tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3 363,8 km con partenza da Fossacesia, in Abruzzo. E con arrivo, appunto, a Roma.

Strade chiuse a Roma per l’ultima tappa, ecco dove

Sotto il profilo della viabilità, le modifiche sono iniziate già oggi. Infatti, come comunica Roma Mobilità, ci sono già divieti di sosta all‘Eur e nella zona centrale di Roma. Tante sono le strade interessate e da domani la lista si allunga: le chiusure interesseranno anche l’area di San Gregorio e del Colosseo (dalle 4 del mattino), piazza Venezia (dalle 5), viale delle Terme di Caracalla (dalle 6), corso Vittorio (dalle 6,30), alcuni tratti del lungotevere (dalle ore 9) le corsie centrali di tutta la Colombo (dalle 13,30).

Nell’orario della gara, dalla 15.25 alle 18.45, 72 linee bus saranno deviate, limitate o sospese. Si consiglia ai cittadini di utilizzare i mezzi pubblici e di evitare le zone interessate dalla manifestazione sportiva. Per maggiori informazioni si può consultare il sito ufficiale del Giro d’Italia.