Gratta e Vinci, la fortuna bacia una storica tabaccheria di Talenti: vincita da 5 milioni di euro

Roma. Un primo maggio fortunato per i possessori di un biglietto che lo è stato altrettanto e che ha fruttato loro la bellezza di 5 milioni di euro. La cospicua vincita è avvenuta nella storica tabaccheria Scuti, in zona Talenti, dove peraltro non è la prima volta che la dea bendata fa capolino regalando un momento si gioia sia al cliente sia all’esercente.

Il Gratta e Vinci milionario alla tabaccheria Scuti

Il fortunato biglietto è un gratta e vinci de “Il Miliardario maxi” dal costo di venti euro mentre il numero che ha permesso ai fortunati giocatori di portarsi a casa l’ingente premio è stato il 14. A staccare e poi consegnare ai clienti il Gratta e Vinci milionario, nell’incredulità generale, uno dei titolari dell’attività, Alessandro Scuti. Festa grande in zona Talenti a seguito della vincita anche se rispetto all‘identità dei vincitori c’è il massimo riserbo. Eloquente il cartello adesso presente all’interno della tabaccheria: “Vinti qui 5 milioni”.

I fortunati precedenti

Non è la prima volta che una vincita milionaria avviene nella storica tabaccheria. Infatti, nel 1991 è stato venduto proprio li un biglietto della Lotteria poi risultato essere il secondo premio da due miliardi e mezzo di lire. Poco prima era stata invece venduta una schedina del Totocalcio da 170 milioni. Ora, la dea bendata ha fatto nuovamente capolino nella tabaccheria e intanto i clienti si interrogano sull’identità dei fortunati vincitori.

Vinti 32mila euro al Gioco del Lotto

Solo poche settimane fa un’altra vincita aveva interessato la Capitale. Cambiano le cifre ed il gioco, ma senza dubbio il fortunato giocatore non si sarà dimenticato facilmente della circostanza che lo ha visto protoganista. Questa volta la cifra non è milionaria ma certamente, tutt’altro che irrisoria. Vinti al Gioco del Lotto 32 mila euro e anche in questo caso l’identità del giocatore fortunato non è nota.