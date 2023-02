Guasto alla linea elettrica, ritardi sull’alta velocità Roma-Napoli: rallentamenti e percorsi alternativi

Un lunedì non proprio roseo sul fronte dei trasporti. Infatti, a causa di un guasto sulla linea elettrica i treni ad alta velocità della Roma – Napoli stanno andando incontro a pesanti rallentamenti. Situazione che, di conseguenza, crea non pochi disagi ai viaggiatori. Attualmente in corso l’intervento dei tecnici per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Inoltre, i convogli sono poi stati instradati su percorsi alternativi.

Treni, guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: caos e passeggeri fermi da ore

Il guasto alla linea elettrica e i ritardi per i viaggiatori

La mattinata per i viaggiatori non è certo partita nel migliore dei modi. Trenitalia ha infatti reso noto che per via di un guasto alla linea elettrica verificatosi nei pressi della stazione di Salone già a partire dalle 6 di questa mattina, la circolazione ferroviaria è andata incontro a pesanti ritardi e conseguenti disagi per i viaggiatori. Attualmente in corso gli interventi dei tecnici così da riportare, nel più breve tempo possibile, la situazione alla normalità. Stando all’ultimo aggiornamento comunicato dall’azienda di trasporti, la circolazione continua ad essere rallentata e i treni dell’Alta Velocità Roma – Napoli instradati su percorsi alternativi.

I percorsi alternativi

Al fine di limitare quanto più possibile i disagi, i convogli sono stati instradati su alcuni percorsi alternativi. In particolare, i treni Alta Velocità in direzione Roma seguono percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti mentre i convogli al alta velocità in direzione Napoli possono registrare un maggior tempo di percorrenza attualmente stimato fino a 15 minuti.