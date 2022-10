Guasto in centrale: rubinetti a secco e scuole chiuse a Roma nord

Oltre duemila residenti a Roma Nord sono senz’acqua da stanotte a causa di un guasto alla centrale di zona. Ad essere a secco sono i rubinetti dei cittadini di La Giustiniana e zone limitrofe. Solo stamattina al risveglio è stato chiaro che c’era un problema nell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto in centrale sul quale è intervenuta anche Acea Ato 2 sottolineando: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio”.

Scuole chiuse e operai al lavoro

Non senza conseguenze questo grave disagio per la zona in cui sono state costrette a chiudere tre scuole: due materne e un’elementare. Impossibile il normale decorso delle lezioni, oltretutto con bambini piccoli, senza l’acqua. Bisognerà aspettare la soluzione del problema prima che i giovanissimi studenti possano tornare sui banchi di scuola. Un rientro che ovviamente non è previsto nella giornata di oggi.

Ma il guasto sembra si sia verificato nella notte appena trascorsa. Sul posto sono immediatamente accorsi gli operai dell’Acea Ato 2 per cercare di individuare il problema e porvi riparo nel minor tempo possibile. Al momento non si conoscono ancora i tempi per portare a termine la riparazione, intanto però si sta pensando di istituire un servizio di autobotti per cercare di alleviare i disagi dei cittadini di zona.