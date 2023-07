Guns N’Roses in concerto a Roma, come cambia il traffico: strade chiuse e bus deviati

Sono attesi circa 45mila spettatori stasera, sabato 8 luglio, al Circo Massimo per l’unica data italiana del tour mondiale del gruppo rock statunitense, i Guns N’Roses. Roma Capitale ha dovuto prevedere un piano del traffico specifico per l’occasione con chiusure, limitazioni di transito e deviazioni dei mezzi pubblici. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato stabilito.

Strade chiuse al traffico

Sono chiuse al traffico dalle 20 di ieri, venerdì 7 luglio, e sino a cessate necessità di sabato: via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; via dell’Ara Massima di Ercole; via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin. Inoltre, dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al traffico anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Autobus deviati

Saranno diverse anche le deviazioni degli autobus. Con la chiusura di via dei Cerchi, la prima linea a deviare sarà la 628. Dalle 20 di venerdì, si sposteranno i collegamenti bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781. Le notturne n 716, nMC e nME saranno deviate le notti di venerdì e sabato. Sabato sarà deviata anche la C3. Dalle 18 di sabato, possibile deviazione per 3NAV e 75

Nella giornata di domenica, possibile deviazione per 85 e 87.

Come funzionerà il servizio metro

Anche la metro subirà delle modifiche. Dalle 21 di sabato, su richiesta della Questura e per motivi di sicurezza, potrebbe essere chiusa la fermata Circo Massimo della linea B della metropolitana. Nel caso, in alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. Da ricordare che, il sabato, tutte le metropolitane sono attive sino all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.