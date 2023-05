I Carabinieri lo seguono fino a casa e scoprono la “serra indoor” di cannabis: arrestato (FOTO)

Aveva allestito una vera e propria serra indoor organizzata di tutto punto. Lui però, giovane pusher “in erba”, non immaginava che i Carabinieri lo stessero tenendo d’occhio. E alla fine è finito nei guai. In casa, a Rignano Flaminio, Comune a nord di Roma, aveva circa 10 piante di cannabis unitamente al materiale e a dosi, già pronte, di hashish. Inevitabilmente è scattato l’arresto: adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casa della droga a Rignano Flaminio

I fatti risalgono alla serata di ieri. In particolare sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare il 32enne (originario di Roma, ndr): i movimenti sospetti dell’uomo, notato aggirarsi negli ambienti della droga, hanno infatti attirato l’attenzione dei Militari che hanno deciso di seguirlo fino alla sua abitazione, nel comune di Rignano Flaminio, dove è stato fermato per un controllo. La perquisizione nell’immobile ha permesso ai Carabinieri di scoprire una stanza adibita a serra indoor dove erano coltivate 10 piante di cannabis che sono state sequestrate unitamente al materiale e a dosi, già pronte, di hashish.

Arresti per droga a Roma

Ma questo è soltanto uno degli arresti per droga effettuati dai Carabinieri in queste ultime ore. Altre otto persone sono infatti finite in arresto. Tra le operazioni più importanti quella dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che hanno arrestato un 40enne romano e un 34enne, originario della provincia di Viterbo, sorpresi nel corso di una cessione di ben 40 dosi di cocaina, da dover poi rivendere al dettaglio. La successiva perquisizione nell’abitazione del 40enne ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 365 dosi della stessa droga, 22 g di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

