I tentacoli della ‘Ndrina nel traffico internazionale di droga: 41 arresti all’alba

È stata scardinata un’associazione per delinquere composta da 41 italiani ritenuti affiliati alla ‘Ndrangheta reggina e crotonese dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Un’organizzazione che operava in varie parti d’Italia e in particolare nel Lazio, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana, in Puglia, in Basilicata e in Calabria.

Il blitz dei finanzieri è scattato nelle prime ore di oggi

Il blitz è scattato nelle prime ore di oggi, martedì 30 maggio. Operazione nella quale sono stati impegnati oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello S.C.I.C.O. e di altri Reparti del Corpo, per dare esecuzione alle 41 ordinanze di custodia cautelare, disposte dal G.I.P. del Tribunale felsineo.

Indagini della Dda andate avanti per due anni

Le complesse indagini, durate oltre due anni dirette dalla D.D.A. di Bologna e coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alla luce di convergenze emerse con altri filoni investigativi delle Procure della Repubblica di Firenze, Potenza e Trento, hanno altresì permesso di riscontrare il coinvolgimento di una fitta rete di soggetti di nazionalità cinese dediti, professionalmente e con carattere di sistematicità, al riciclaggio degli ingenti proventi illeciti accumulati dal sodalizio criminale.

Le Fiamme Gialle impegnate anche in un’altra operazione di contrasto allo spaccio

Ma la Finanza è impegnata in queste ore anche in un’altra operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti. Sono le Fiamme Gialle di Firenze e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata, lo Scico, di Roma che, sempre nella giornata di oggi 30 maggio, sta dando esecuzione a un’ordinanza del Gip di Firenze per 10 provvedimenti di custodia cautelare: 6 in carcere e 4 ai domiciliari, il sequestro di 650mila euro di beni.

In questo caso oltre al traffico internazionale di droga, viene contestato anche l’autoriciclaggio e l’indebita percezione di erogazione pubbliche e le operazioni sono in corso non solo in diverse province italiane, ma anche in Spagna e nel Regno Unito dove sono stati emessi specifici mandati di arresto.