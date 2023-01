Iguane rosa, lo studio di Tor Vergata entusiasma Leonardo DiCaprio: “Complimenti’

È un attore ma è anche un appassionato della natura, promuove la protezione della natura per la salvaguardia del clima. Leonardo DiCaprio oltre a ricoprire ruoli cinematografici importanti, persegue la tutela dell’ambiente naturale e delle sue specie e sul profilo Instagram sono numerose le attestazioni di questo suo obiettivo, arrivando anche a dedicare un post, come scrive Repubblica, alle iguane rosa, nel quale tagga il dipartimento di Biologia di Tor Vergata. ‘Congrats to the national park, the park rangers in the field, and other implementing partners and individuals’ e include tra tutti anche Tor Vergata.

Lo studio della specie attraverso un Gps

Proprio in quest’ultima sede Gabriele Gentile professore e zoologo dell’Università di Tor Vergata ha esaminato le iguane rosa descrivendole come ‘una nuova specie del 2009’. Ed è sulle inguane rosa, specie che vive nell’arcipelago delle Galapàgos, che l’attore ferma la sua attenzione sottolineando che “la scoperta sta aiutando a rispondere a importanti domande sulla specie in via di estinzione”. Ed è a Tor Vergata che si svolge uno studio per seguire via satellite gli animali in questione, un lavoro volto alla tutela della specie. Tutto avviene grazie a un dispositivo Gps, realizzato dai dipartimenti di Biologia e Informatica di Tor Vergata che segue le iguana per vedere di cosa hanno bisogno per la conservazione della specie.

L’impegno di Tor Vergata per salvaguardare la specie

Il Gps, realizzato grazie alla collaborazione degli ingegneri elettronici Pierpaolo Loreti, Lorenzo Bracciale, Alexandro Catini, Massimiliano De Luca e Corrado Di Natale ha consentito anche di individuare nuovi niti. Oltre al professor Gentile sono diversi gli studiosi che si stanno adoperando per la salvaguardia delle iguane rosa e tra gli altri: Marco Gargano, Lorenzo Garizio, Giuliano Colosimo, Paolo. Il lavoro degli esperti procede per la tutela della specie animale e Leonardo DiCaprio attento alla questione si congratula con loro attraverso un post su Instagram.