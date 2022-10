III Municipio, sorpresi a spacciare cocaina: arrestati due pusher

È stato visto mentre consegnava un involucro che conteneva cocaina e gli veniva dato del denaro. Sono stati gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, ad arrestare un 38enne con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo aver beccato l’umo in flagranza gli agenti hanno proceduto alla perquisizione nel corso della quale hanno rinvenuto 555 euro in contanti e ulteriori 36 dosi di cocaina.

Sorpresi a spacciare: manette per due pusher

Dopo l’arresto, il 38enne è dovuto comparire davanti al giudice che ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma e il divieto di uscita nelle ore notturne.

Sono stati sempre gli uomini del III Distretto Fidene-Serpentara a far scattare le manette ai polsi di un altro uomo e sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via della Bufalotta i poliziotti hanno sorpreso un 45enne mentre cedeva la droga. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 26 grammi di cocaina e 1.040 euro in contanti. Dopo la convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.