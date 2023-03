Ikea apre altri due store a Roma: in viale Regina Margherita e a San Giovanni

I negozi Ikea aumentano a Roma. Dopo l’apertura di un nuovo negozio a Fiumicino, l’azienda multinazionale svedese che opera nel settore mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, aprirà anche altri due store in viale Regina Margherita e nella Coin di San Giovanni.

Aumentano gli store Ikea a Roma

Va così ad aumentare il numero di rivendite Ikea che finora contavano la presenza un punto vendita ad Anagnina – il più grande presente nella Capitale con circa 5mila metri quadrati di estensione – e alla Bufalotta in via casale Redicicoli, oltre all’XS, extra small, Store – The Wow Side – che è stato inaugurato nel Parco Leonardo a Fiumicino da qualche giorno, un altro ancora a piazza San Silvestro e, infine, c’è in via Gregorio VII uno studio nel quale non è prevista vendita, ma solo la progettazione e l’ordinazione di prodotti.

Entro la prossima estate altri due negozi del colosso svedese

Quelli che stanno per aprire, entro la prossima estate, saranno uno di circa cinquecento metri quadrati in viale Regina Margherita, l’altro di mille metri quadrati situato all’interno della Coin in zona San Giovanni. Saliranno, così, a sette gli store Ikea, che confermano il successo che la società svedese sta avendo anche sul territorio italiano, avendo tra l’altro sperimentato questa idea degli ‘extra small’, Ikea XS, si tratta di spazi di poche centinaia di metri, per poter allestire negozi anche in zone più centrali della città, e quindi più affollate, come è successo a piazza San Silvestro e a via Gregorio VII.

A distanza di quattro giorni dall’inaugurazione di The Wow Side shopping centre nel Parco Leonardo di Fiumicino, avvenuta il 23 marzo scorso, Ikea è pronta a alzare le saracinesche in altre due zone di Roma, rispondendo alle richieste dei cittadini che hanno mostrato grande interesse per i prodotti dell’azienda svedese.