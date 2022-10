Il garage con gli scooter rubati e pezzi di altri veicoli a Tor Bella Monaca: la scoperta dei Carabinieri (FOTO)

I Carabinieri hanno scovato nella zona di Tor Bella Monaca una sorta di deposito di scooter rubati e altre parti di veicoli sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti. A condurre i militari nel garage un 27enne che poco prima aveva “prelevato” un motorino in Via dell’Archeologia.

Ruba lo scooter e “porta” i Carabinieri nel suo magazzino

I Carabinieri avevano infatti intercettato il veicolo appena rubato con alla guida un 27enne romano. Vedendolo entrare in un garage lo hanno subito bloccato. Dagli accertamenti effettuati sul posto, i Carabinieri hanno appurato che il 27enne oltre allo scooter appena rubato, nel locale a lui in uso, erano presenti numerose parti di vari veicoli, la cui provenienza è in corso di accertamento, e altri 2 scooter risultati denunciati rubati. Il 27enne è così finito in arresto.