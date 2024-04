Incendiano la ‘raffineria della droga’ alla vista dei Carabinieri: “Centinaia di dosi di cocaina date alle fiamme”

Scoperto laboratorio-raffineria della droga alle porte di Roma. Gli spacciatori, messi alle strette, provano a incendiare la cocaina pur di far sparire le prove. Quattro le persone finite in arresto, ecco cosa è successo.

Un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento delle dosi di stupefacente alle porte di Roma. Un nascondiglio perfetto (o quasi), lontano da occhi indiscreti, in mezzo alle campagne di Monte Compatri. A fare la scoperta sono stati i Carabinieri che, notando movimenti sospetti attorno all’area, sono riusciti ad individuare l’immobile utilizzato dagli spacciatori.

Laboratorio della droga scoperto a Monte Compatri

Nello specifico i Carabinieri avevano notato uno strano viavai all’interno di un immobile di campagna nel comune di Monte Compatri e hanno quindi deciso di eseguire una verifica all’interno. E i sospetti si sono rivelati fondati. Ebbene, dentro al locale – peraltro protetto da porte blindate – c’erano quattro persone che alla vista dei Militari hanno appiccato in fretta e furia un incendio nel tentativo di far sparire le prove.

Il fuoco è stato però prontamente spento dagli stessi Carabinieri permettendo di scoprire che quello che stava bruciando era in realtà cocaina. Centinaia gli involucri dati alle fiamme che erano destinati alle piazze di spaccio verosimilmente della Capitale o comunque nella zona. Complessivamente i Militari sono riusciti a recuperare in totale circa 1 kg di cocaina, sequestrato insieme a numeroso materiale per il taglio e confezionamento in dosi, oltre a centinaia di ritagli circolari in plastica, buste ermetiche, accendini, e ulteriore sostanza da taglio (mannite, ndr) per circa 1,4 kg unitamente a bilance di precisione.

Quattro persone arrestate

Ma non solo. I Carabinieri – supportati nella ricerca dello stupefacente dall’Unità Cinofila della Polizia Municipale di Ciampino – hanno rinvenuto all’interno del bagno un blocco di cocaina, ancora non porzionato del peso di 180 g. Tutti arrestati gli uomini fermati: si tratta di quattro persone, tra i 20 e 30 anni, tre provenienti dal quartiere Tor Bella Monaca e uno dal Comune di Monte Compatri. Soggetti peraltro già noti per precedenti reati, che ora devono rispondere di produzione, fabbricazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e in più del danneggiamento a seguito dell’incendio. Alla luce di tutto quanto accertato, i quattro sono stati tradotti nel carcere di Velletri, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

