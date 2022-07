Roma, maxi rogo di rifiuti sulla Tangenziale: aria irrespirabile (VIDEO)

Non c’è davvero pace per la Capitale che continua a bruciare. L’ennesimo rogo è divampato oggi, sabato 9 luglio, sulla Tangenziale Olimpica. A bruciare cumuli di rifiuti e container. Numerose le segnalazioni dei residenti comprensibilmente preoccupati per l’accaduto e per l’acre adore di plastica presente nell’aria.

Bruciano rifiuti e container sulla Tangenziale: cosa sta succedendo

Le fiamme sono divampate nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. Siamo in via del Foro Italico 501, in direzione Trionfale e precisamente all’altezza dell’ex campo nomadi. Qui un vasto incendio di sterpaglie e colture è divampato in un terreno incolto andando poi a bruciare container e cumuli di rifiuti.

Aria irrespirabile

A bruciare cumuli di rifiuti e container che generano nell’aria un acre adore di plastica. Numerose le segnalazioni che stanno arrivando in questo momento dai residenti, comprensibilmente preoccupati, i quali denunciano proprio il maleodorante odore. L’aria è irrespirabile, si consiglia pertanto di mantenere chiuse le finestre.

Vigili del fuoco al lavoro

Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco, due autobotti e il carro schiuma. Richiesto ache l’intervento di alcuni moduli della protezione civile.

Credit video: Reporter Montesacro