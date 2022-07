Incendio in via della Pisana: arrestato il piromane

Sembra non esserci tregua per la Capitale che deve fare i conti con gli incendi un giorno si e l’altro pure. L’ennesimo rogo è divampato ieri in via della Pisana ed ha interessato le sterpaglie nel parco della Tenuta dei Massimi. Tuttavia, grazie ai controlli della Polizia, intensificati in questo periodo, si è riusciti a risalire al piromane e ad arrestarlo.

Arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco in via della Pisana

L’arresto è avvenuto ieri poco prima delle 12. In questo frangente, la volante della polizia numero 16, ha notato un uomo — di 62 anni — tutto intento ad appiccare un incendio che si era poi esteso all’ampia zona boschiva di via della Pisana. Note a tutti le conseguenze del rogo, chiusura della strada compresa.

Il fermo dell’uomo si inserisce in un’operazione di controllo più ampia da parte della Polizia, volta a vederci chiaro rispetto alle cause dei numerosi incendi che nel corso delle ultime settimane stanno interessando la Capitale.