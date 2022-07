Incendio nella pineta di Castel Fusano: campeggio divorato dalle fiamme (FOTO)

Roma non smette, purtroppo, di bruciare. L’ennesimo incendio nella Capitale è divampato nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, all’interno della Pineta di Castel Fusano. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco che, ancora una volta, lavorano alacremente per domare l’incendio e mettere in sicurezza della zona.

Incendio a Castel Fusano: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Come anticipato, l’incendio è divampato nel pomeriggio quando a partire dalle ore 17.00 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato tre squadre con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, il DOS ed i volontari della Protezione Civile.

Campeggio divorato delle fiamme

In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto e divorato anche una parte del campeggio country club, dove si trovano diverse strutture in legno. Sul posto sta attualmente lavorando un elicottero, sono inoltre in arrivo due Canadair.

Come fa sapere il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il lavoro delle squadre da terra e dei mezzi aerei, oltre ai due Canadair e ai quattro elicotteri, sta permettendo di contenere l’incendio in un’area definita.