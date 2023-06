Incidente a Casal Palocco, altri 6mila euro di incassi per gli Youtubers: eliminati sui social dei video

L’incidente avvenuto lo scorso mercoledì a Casal Palocco – tra Roma e Ostia – ha lasciato tutti sgomenti. Com’è noto, a scontrarsi in via di Macchia Saponara due auto: un Suv Lamborghini e una smart. A bordo di quest’ultima una mamma 29enne con due bimbi di 5 e 3 anni mentre sull’auto di lusso 5 ragazzi facenti parte di un canale youtube che anche dopo la morte del piccolo Manuel hanno continuato a guadagnare. Per una strana ironia della sorte, infatti, i guadagni si spiegano anche grazie all‘ondata di notorietà negativa dovuta al sinistro.

Incidente Casal Palocco, gli YouTubers raddoppiano i fan dopo la tragedia: utenti chiedono la chiusura del canale

L’incidente a Casal Palocco e la fama (in negativo) sui social dei ragazzi

Almeno due milioni di visualizzazioni ed un incasso stimato fino a 6mila euro solo nell’ultima settimana. A parlare sono i numeri del canale Youtube, piattaforma che non ha mai interrotto le pubblicità e quindi le monetizzazioni dei video che però nel giro di due giorni si sono dimezzate, passando dalle 118 di giovedì alle 51 di ieri. Ora, l’ipotesi maggiormente accreditata è che i video siano stati cancellati o resi privati così da tutelare anche gli sponsor che avevano investito nel gruppo.

I video eliminati

Nonostante il costante aumento dei visitatori, come detto, le visualizzazioni del canale tra giovedì e oggi sono passate da essere quasi 153 milioni ad 86 milioni. Il crollo è dovuto proprio all’eliminazione della metà dei video. Eliminazione che ha destato sospetti anche per coloro che stanno portando avanti le indagini e che dunque vogliono analizzare in modo approfondito tutti i dispositivi e le schede di memoria degli youtuber. Dati alla mano, resta comunque evidente la crescita del canale dopo l’incidente. Basti pensare che anche su Tik Tok, piattaforma dove ieri sono stati eliminati 48 video, sono oltre 20mila i nuovi follower. Ora, poco importa che a visualizzare il canale siano vecchi o nuovi utenti, per l’algoritmo che determina le monetizzazioni su youtube il risultato è il medesimo, fare soldi su soldi.