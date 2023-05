Incidente a Roma, va a folle velocità sulla Togliatti e centra un’auto: 3 feriti

Uno schianto terribile, quello avvenuto questa notte a Roma , in via Palmiro Togliatti, tra una Range Rover e una Lancia Y. Il bilancio è pesante: tre feriti, di cui uno in codice rosso. Altre due persone si sono fatte male, ma hanno preferito non ricorrere alle cure mediche. Il racconto di quanto accaduto lo fa un nostro collaboratore, Alberto Salmè, testimone dell’accaduto, rimasto sconvolto da quanto ha visto.

Centocelle attraversa la Togliatti in direzione del L’auto si è messa sulla corsia preferenziale, correndo ad altissima velocità. Ha iniziato a sorpassare e zigzagare, fino a quando non ha proso in pieno un’auto, che aveva la freccia a sinistra e stava per girare. Mi sono fermato per primo per soccorrerli. Erano due ragazzi e una ragazza, che sanguinava molto. È stato terribile”. “Ero con altre persone a bordo di un’auto e venivo da via dei Gelsi – racconta Alberto, che ha riferito la sua testimonianza anche alla Polizia Locale di Roma Capitale – la strada che daattraversa la Togliatti in direzione del Quarticciolo . Io dovevo girare a destra sulla Togliatti per tornare a casa. Ho visto la Range Rover passare con il semaforo rosso, quindi ho inchiodato. Ci ha tagliato la strada. Gli sono andato dietro semplicemente perché dovevo andare nella stessa direzione.fino a quando non ha proso in pieno un’auto, che aveva la freccia a sinistra e stava per girare. Mi sono fermato per primo per soccorrerli. Erano due ragazzi e una ragazza, che sanguinava molto. È stato terribile”.

Utilitaria scaraventata sulla pista ciclabile

Il racconto è dettagliato e, come già detto, è stato riportato anche alla polizia locale. “La Range Rover ha letteralmente scaraventato sulla pista ciclabile la Lancia Y, dove si trovavano a bordo due ragazzi e una ragazza, che sono rimasti feriti abbastanza seriamente”, prosegue Alberto. “Il conducente è fuggito a piedi, in compagnia di altre tre persone, due uomini e una donna, che sono rimaste ferite a loro volta, anche se in modo lieve: due di loro zoppicavano vistosamente. Ho soccorso i ragazzi dell’utilitaria, facendo il possibile per tranquillizzarli e aiutandoli a tamponare le ferite. Le ambulanze e la Polizia Locale del V Gruppo Casilino sono intervenuti nel giro di dieci minuti”.