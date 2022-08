Incidente all’Appio Latino: auto si ribalta, in codice rosso un 64enne

Roma. Attimi di paura ieri a seguito di un terribile incidente stradale. Un uomo di 64 anni ha perso il controllo della propria auto che si è poi ribaltata. La vittima è stata poi condotta all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Oltre l‘ambulanza sul posto anche la polizia locale che dovrà ora ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente in via Platina: cosa è successo

Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Bortolomeo Platina, nel quartiere Appio Latina. Qui, come anticipato, un auto — una Toyota Yaris — con a bordo un 64enne si è ribaltata. Serie le condizioni dell’uomo che era rimasto incastrato nell’abitacolo.

Le indagini

Portato con l’ambulanza in ospedale, sono attualmente in corso i rilievi da parte della Polizia Locale per far luce sulla cause del sinistro. Secondo le prime informazioni, non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti.