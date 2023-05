Incidente Ciro Immobile a Roma, ancora un sinistro in Piazza Cinque Giornate: ferita una donna

Momenti di paura questa mattina a Roma a seguito di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato in zona Prati e precisamente in Piazza Cinque Giornate. Qui un autobus della linea 89 si è scontrato contro un’auto. A seguito dell’impatto, una donna è stata poi condotta in ospedale ma non in gravi condizioni. Sul posto sono poi giunti anche gli agenti della polizia locale per gli accertamenti.

Roma. Incidente Ciro Immobile, i vigili chiudono il caso: ‘Non ci sono responsabili’

L’incidente questa mattina in Piazza Cinque Giornate

Il sinistro si è verificato questa mattina intorno alle otto all’altezza di viale delle Milizie, proprio dove il tram si ferma al semaforo. A scontrarsi, come anticipato, un autobus della linea 89 e un’auto, modello Volswagen Polo che proveniva da via Nicotera. A seguito dello scontro è rimasta ferita una donna che si trovava a bordo del bus, che è stata poi condotta al Santo Spirito in codice azzurro. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini

Oltre ai sanitari del 118 per i soccorsi, sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia municipale del gruppo Prati per tutti gli accertamenti del caso, così da chiarire la dinamica del sinistro. Ascoltato il conducente del convoglio e, appena i medici lo permetteranno, verrà fatto lo stesso anche per la donna al volante dell’auto.

I precedenti

Non è purtroppo la prima volta che il tratto di strada pocanzi menzionato diviene teatro di incidenti. Infatti, com’è noto, il 16 aprile scorso l’attaccante della Lazio Ciro Immobile rimase vittima di un sinistro proprio in Piazza Cinque Giornate. Sinistro che, anche in quella circostanza, ha visto protagonista un tram. In quel frangente, furono dodici le persone rimaste ferite anche se, fortunatamente, non in modo grave. Concluse da poco le le indagini, alla fine gli investigatori non sono venuti a capo della vicenda e le verifiche sul sinistro si sono concluse con un nulla di fatto.