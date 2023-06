Incidente mortale a Casal Palocco: nei video la verità, il 20enne alla guida del suv potrebbe essersi distratto

Passano i giorni, e ne sono trascorsi già 8 da quel maledetto giorno in cui Manuel è morto a seguito di un incidente che si è verificato in via Macchia Saponara a Casal Palocco, ma il ricordo e l’attenzione per l’accaduto resta alta e non solo per familiari, amici e conoscenti che sono stati colpiti direttamente dalla tragedia. Grande è soprattutto l’impegno degli inquirenti che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno svolgendo indagini per ricostruire la dinamica e, quindi, le responsabilità. Tutto è affidato ai video che sono stati realizzati al momento dell’impatto e, secondo Il Messaggero, almeno una videocamera avrebbe ripreso la scena della Lamborghini che si scontra con la Smart.

Trapelano indiscrezioni sulle attività investigative

Iniziano a trapelare indiscrezioni in merito alle attività investigative e sembrerebbe, dagli accertamenti svolti dalla Polizia locale di Ostia, che il 20enne alla guida del suv, M.D.P., indagato per omicidio stradale, non avesse ostacoli quando ha percorso la strada che è stata teatro del sinistro mortale. Non ci sarebbe stato, pertanto, alcun sorpasso azzardato, gli investigatori si concentrano, perciò, sulle condizioni del 20enne e si valuta la possibilità di una distrazione dello studente universitario al momento dell’incidente. Una disattenzione e forse anche una velocità superiore ai 20 chilometri orari previsti su quel tratto, potrebbero aver causato la tragedia. Non è, infatti, escluso che al momento in cui la Lamborghini con a bordo gli youtuber, abbia impattato la Smart dove viaggiava la mamma di 29 anni con i suoi due bambini, quando quest’ultima era già impegnata nella svolta.

La mamma di Manuel non ricorda

Ma la mamma del piccolo Manuel, il bimbo di 5 anni che ha perso la vita nello scontro e al quale ieri è stato dato l‘ultimo saluto in una cerimonia ristretta, non ricorda. Sentita dagli inquirenti, ha raccontato di riuscire a ricordare solo i momenti successivi allo schianto, quando ha cercato tra le lamiere i suoi bambini. Sono ore di superlavoro per gli investigatori che stanno analizzando anche il materiale trovato a casa degli youtuber per cercare di stabilire con il maggior gradi di certezza quale sia stata l’esatta dinamica della tragedia.