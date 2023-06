Bimbo morto a Casal Palocco, oggi i funerali di Manuel

Era appena uscito dall’asilo, era in macchina con la mamma e la sorellina. E lì, con loro, si sentiva al sicuro, certo che nulla sarebbe accaduto. Purtroppo, però, il destino ha giocato una delle carte più brutte, ha messo in campo quello che non avrebbe dovuto e lui, il piccolo Manuel entrato nel cuore di tutti, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto una settimana fa a Casal Palocco, nel X Municipio di Roma. E al posto di quelle risate in macchina solo tanta rabbia. E dolore.

Bimbo morto a Casal Palocco, l’amico dello youtuber: ‘La sua vita è distrutta’

Manuel si trovava a bordo della Smart quando, improvvisamente, è avvenuto lo schianto con la Lamborghini, sulla quale viaggiavano tutti ragazzi giovanissimi e noti youtuber. Gli stessi che poco prima sui social, dove sono seguitissimi, avevano pubblicato una serie di video: dalla challenge che consisteva di trascorrere 50 ore in una Lamborghini agli sfottò contro le Smart, auto che per loro avevano poco valore e costavano ‘300 euro, mica un miliardo’. Loro che, quasi per una tragica profezia, poche ore dopo si sono schiantati contro una Smart. Lì dove viaggiava Manuel, lì dove il piccolo ha trascorso le ultime ore, purtroppo, della sua vita. Spezzata troppo presto.

Oggi a Roma i funerali di Manuel morto a Casal Palocco

Mentre le indagini proseguono e il giovane alla guida della Lamborghini è stato indagato per omicidio stradale, ieri gli inquirenti hanno ascoltato la mamma di Manuel, quella che nell’incidente è rimasta ferita. E che, fino alla fine, ha sperato di poter riabbracciare suo figlio, stringerlo di nuovo a sé. Ora è dilaniata dal dolore perché la realtà è tutta in bianco e in nero, difficile da accettare: sono bastati pochi istanti per distruggere tutto e indietro non si può, purtroppo, tornare.

Oggi a Roma ci sarà l’ultimo saluto, in forma privata, al piccolo Manuel, in una chiesa di Roma. Di lui restano i ricordi, quei cinque anni insieme alla sua famiglia. E i peluche, gli striscioni e le candele sul luogo dell’incidente, dove da quel tragico mercoledì tutto si è fermato.

Bimbo morto a Casal Palocco, il papà di Manuel: ‘Ti ameremo per sempre’

La fiaccolata domenica 25 giugno

Domenica 25 giugno, invece, a partire dalle 19, ci sarà una fiaccolata in suo ricordo. I residenti di Casal Palocco, ma non solo, fin dal primo momento si sono mobilitati: c’è chi ha dimostrato in ogni dove vicinanza alla famiglia, chi ha pensato a una raccolta fondi. Gli stessi residenti che domenica saranno in strada per ricordare il piccolo Manuel: “Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma” – si legge sui post pubblicati sui social. Lì dove la macchina della solidarietà si è messa in moto, dimostrando che la rete può essere anche questo: da una parte distruzione, se si pensa alle challenge pericolose, dall’altra abbracci virtuali. Che scaldano il cuore.