Incidente mortale a Roma: 27enne si schianta contro un albero su via Leone XIII

Il 2024 s’è aperto con un incidente mortale nel quartiere Gianicolense a Roma. Un 27enne alla guida di una Smart ha perso il controllo della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, e si è schiantato contro un albero. Erano le 4 e 30 di stamattina, 1 gennaio 2024, quando si è verificato il tragico incidente in via Leone XIII.

Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, il I Gruppo Centro. Sembrerebbe da una prima ricostruzione che il 27enne abbia urtato dapprima una Fiat 500 per finire poi contro un albero sullo spartitraffico centrale.

Il 27enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, al San Camillo

I sanitari del 118 sono accorsi insieme agli uomini della Polizia locale. Il giovane è stato trasportato immediatamente all’ospedale San Camillo di Roma, dove è morto a causa delle gravi ferite riportate dallo scontro.