Incidente mortale a Roma in Via Trionfale: perde la vita un 45enne

Terribile incidente stradale nella mattina di oggi, 13 gennaio, a Roma lungo la Via Trionfale intorno alle ore 09.20 circa, all’altezza del civico 11809. Un uomo di 45 anni, a bordo di Mercedes classe B, è uscito fuori strada, schiantandosi e rimanendo ucciso sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne, cittadino italiano. Intervenute anche diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Monte Mario, che adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono ancora in corso gli accertamenti parte dei caschi bianchi. Non si esclude un malore da parte del conducente. Dai primi rilievi sembra che sia coinvolto solo un veicolo.

Incidente sulla Trionfale oggi 13 gennaio 2023

Lo scontro ha provocato ripercussioni alla circolazione all’altezza di Via Ipogeo degli Ottavi, in zona Ottavia. Per consentire i rilievi del sinistro la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i sanitari del 118.

L’incidente mortale sulla Via Ostiense

Si allunga così l’elenco dei gravi incidenti sulle strade della Capitale. Queste ultime ore, in tal senso, sono state davvero drammatiche: stamattina un incidente mortale si è verificato sull’Ostiense e un ragazzo di soli 31 anni ha perso la vita. Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando improvvisamente, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un’auto all’altezza di Malafede. Per lui non c’è stato nulla da fare: la moto su cui si trovava a bordo ha preso fuoco e il ragazzo non ha avuto scampo. La morte dello scooterista segue peraltro un altro dramma verificatosi in questo caso nella giornata di ieri quando un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Loi, ha perso la vita, investito da un bus, mentre attraversava la strada al buio, alle 4 del mattino, all’altezza dell’incrocio con via della Scafa e via delle Azzorre sulla Via del Mare a Ostia.