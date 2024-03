Inseguimento a Roma: topi d’appartamento in fuga, poi lo schianto contro l’auto della Polizia

Li hanno pedinati fino a quando non hanno avuto le prove che si trattava di topi d’appartamento. In quel momento è scattata l’operazione che ha portato all’arresto di tre persone, due 28enni italiani e un 30enne rumeno, gravemente indiziate del reato di furto pluriaggravato.

A insospettire gli uomini della Polizia un terzetto che, in piazza Irnerio, dopo essere scesi da un’autovettura, si sono recati verso uno stabile e uno di essi è rimasto fermo all’ingresso a fare il ‘palo’; dopo pochi minuti i due sono tornati e saliti nuovamente in auto per allontanarsi rapidamente.

Il pedinamento

Gli agenti li hanno pedinati fino al quartiere Monteverde, in particolare in via Bravetta, dove i tre uomini sono scesi nuovamente dalla macchina per incamminarsi tra le abitazioni con lo stesso “modus operandi“; mentre uno controllava la strada, gli altri due si introducevano nelle case. In questo caso, però, si sono allontanati subito dopo come se avessero desistito dalle loro intenzioni.

A seguire si sono poi recati in via Farfa e, mentre uno di loro era fermo in strada, gli altri due hanno scavalcato un cancello di accesso ad un’abitazione. I poliziotti, durante l’appostamento, hanno notato che i due, dopo essere entrati, hanno divelto una grata di una finestra situata al piano terra e dopo pochi minuti li hanno visti uscire con una busta di grosse dimensioni. I due, appena fuori, si sono diretti verso l’auto dove ad attenderli c’era il loro complice e, a quel punto, si sono dati alla fuga.

La fuga de ladri e l’inseguimento

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per le altre auto in strada fino a quando, giunti in via Laurentina, nonostante i poliziotti gli avessero intimato l’ALT, hanno tentato ancora una volta di eludere il controllo scontrandosi contro la parte anteriore dell’auto di servizio. Gli agenti hanno immediatamente bloccato i tre occupanti identificandoli come due 28enni italiani e un 30enne rumeno ed hanno effettuato un controllo al veicolo rinvenendo un grosso cacciavite e la busta con la quale poco prima erano usciti dall’appartamento, contenente diversi oggetti in argento di varie dimensioni.

Una volta ultimati gli accertamenti presso gli uffici di Polizia, i tre ladri sono stati arrestati. Gli arresti sono stati poi convalidati dal G.I.P. su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.