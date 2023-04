La lite per un apprezzamento di troppo: zuffa tra una scolaresca romana e un gruppo di stranieri

In gita a Firenze, è bastato qualche apprezzamento di troppo per scatenare una lite che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze. Protagonista della vicenda una scolaresca romana che si è scontrata con un gruppo di stranieri. I fatti sono avvenuti ieri sera alla stazione ferroviaria, attualmente in corso le indagini della polizia per fare chiarezza sull’accaduto.

Roma. Lite tra ragazzi nella notte, danneggiata la porta di un autobus: caccia ai vandali

La lite tra la scolaresca e il gruppo di stranieri

Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, grazie alla segnalazione dell’accaduto alla polizia ferroviaria, circa una quindicina di liceali romani in partenza per la Capitale avrebbe incrociato in piazza Stazione un gruppetto di stranieri formato da circa dieci ragazzi di origini nordafricane. Quest’ultimi avrebbero avuto qualche attenzione di troppo nei confronti delle liceali al punto che un loro compagno sarebbe intervenuto per mettere la parola fine all’accaduto. Tuttavia, i gruppi non l’avrebbero presa bene e ne sarebbe nata una lite che dalle parole è poi passata ai fatti. Nell’alterco almeno uno studente avrebbe ricevuto dei colpi e anche una professoressa, intervenuta per sedare gli animi, sarebbe stata spintonata. Poi, le vittime dell’aggressione si sarebbero rifugiate in stazione dove avrebbero poi preso il treno per fare ritorno a Roma. Nessuno dei ragazzi avrebbe, inoltre, fatto ricorso a cure mediche.

Derubato anche un 19enne

Ma non solo. Circa un paio di ore prima ma sempre nello stesso punto, un 19enne romano sarebbe stato scippato della catenina d’oro che portava al collo. Anche in questa circostanza, l’autore del gesto sarebbe stato un giovane cittadino straniero. Sono ora in corso gli accertamenti della polizia per risalire all’autore del gesto e anche per fare chiarezza sull’esatta dinamica della rissa pocanzi descritta.