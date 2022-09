La mega piantagione di marijuana scoperta vicino Roma: trovate 429 piante dai Carabinieri (FOTO)

Una maxi piantagione di marijuana a meno di mezzora dal GRA. E’ questa la scoperta fatta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia a Campagnano di Roma: ben 429 piante in un terreno unitamente a tutta l’attrezzatura per gestirne la coltivazione.

Arresti per droga a Campagnano di Roma

Nei guai sono finiti un 26enne romano incensurato e un 30enne dell’Ecuador con precedenti, entrambi senza occupazione. Adesso dovranno rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Il blitz è scattato ieri sera. I Carabinieri hanno localizzato il terreno, situato in via Orticheti nel comune di Campagnano di Roma, a loro in uso, dove hanno fatto scattare una perquisizione.

Insieme alle piante, di altezza compresa tra i 100 cm e i 150 cm, sono stati rinvenuti una pompa a motore, un impianto di irrigazione e del concime utilizzati per la coltivazione. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l’arresto dei due è stato convalidato.

