La mostra dei 100 presepi in Vaticano: gli orari e le info utili

Roma. Inaugurata nel giorno dell’Immacolata e dunque lo scorso 8 dicembre, la mostra dei “100 Presepi in Vaticano’ si potrà visitare fino all’8 gennaio del 2023. Situata sotto il colonnato sinistro di Piazza San Pietro, la mostra — promossa dalla Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo — sarà aperta ogni giorno con orario continuato dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito e non è necessario prenotare.

L’esposizione ‘100 presepi in Vaticano’

La mostra, arrivata alla sua quinta edizione, ospita presepi provenienti da tutto il mondo. Nell’edizione del 2023, l’esposizione ospiterà anche presepi provenienti da Taiwan, Malta, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Venezuela, Guatemala. Una mostra davvero magica e suggestiva quella pronta ad accogliere i visitatori nella splendida cornice di Piazza San Pietro. D’altronde, quale luogo migliore se non questo per ospitare una mostra dedicata ai presepi? Un’occasione davvero da non perdere anche perché, come anticipato, l’ingresso è gratuito e senza prenotazione. Aperta ogni giorno con orario continuato dalle 10 alle 19, eventuali riduzioni dell’orario di visita verranno comunicate tempestivamente sul sito e sui social.

